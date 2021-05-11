Известно, какой канал покажет финал Кубка Украины

В финале Кубка Украины киевское «Динамо» встретится с луганской «Зарей».
Этим поединком завершится сезон 2020/2021. Киевляне уже стали чемпионами и теперь имеют шанс выиграть еще один трофей. Луганчане финишировали на третьем месте.
Игра состоится в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича. В прямом эфире встреча будет транслироваться на телеканалах UA: Перший и «Футбол 1».
Начало игры – в четверг, 13 мая, в 19:00.
Также встреча доступна для просмотра на платформах Oll.tv, Megogo, Sweet.tv, Volia и других.
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Источник — ФК Динамо Киев
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