Источник: Ребров хочет видеть в Ференцвароше Ярмоленко и Сидорчука

А также просит повышение зарплаты

  • 11.05.2021 10:35
  • 1364 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Ребров хочет видеть в Ференцвароше Ярмоленко и Сидорчука
© ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров попросил руководство венгерской команды об усилении состава, дабы лучше выступить в еврокубках в следующем сезоне. 
 
По информации источника, Ребров хочет видеть в клубе Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за «Вест Хэм», и полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука. Также украинский специалист хотел бы получать зарплату того уровня, которую он мог бы иметь в киевском «Динамо».
 
 Отметим, что Ребров впервые за почти 100 лет выиграл для «Ференцвароша» три чемпионских титула подряд. Также венгерский клуб под его руководством дебютировал в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Источник — Index

(7 голосов)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.05.2021 10:56
    0
    Кожна друга "новина" - це просто видумки "журналістів"!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 11.05.2021 10:48
    0
    Тоесть Ребров таким образом намекнул на то, что в Венгрии оставаться больше не намерен.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.05.2021 10:56
    0
    Кожна друга "новина" - це просто видумки "журналістів"!
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 11.05.2021 10:48
    0
    Тоесть Ребров таким образом намекнул на то, что в Венгрии оставаться больше не намерен.
    Ссылка
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