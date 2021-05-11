Источник: Ребров хочет видеть в Ференцвароше Ярмоленко и Сидорчука

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров попросил руководство венгерской команды об усилении состава, дабы лучше выступить в еврокубках в следующем сезоне.



По информации источника, Ребров хочет видеть в клубе Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за «Вест Хэм», и полузащитника «Динамо» Сергея Сидорчука. Также украинский специалист хотел бы получать зарплату того уровня, которую он мог бы иметь в киевском «Динамо».



Отметим, что Ребров впервые за почти 100 лет выиграл для «Ференцвароша» три чемпионских титула подряд. Также венгерский клуб под его руководством дебютировал в групповом раунде Лиги чемпионов.

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