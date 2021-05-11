Источник назвал условия, при которых Ребров покинет Ференцварош

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров готов покинуть венгерский клуб лишь при одном условии.
По информации источника, 46-летний специалист не намерен прекращать сотрудничество с командой до завершения Евро-2020. Затем же, в случае, если Андрей Шевченко покинет пост главного тренера сборной Украины, Ребров готов будет уйти из «Ференцвароша» ради работы в украинской национальной команде.
Сообщается, что данный вариант является приоритетным для тренера.
Отметим, что и Ребров, и Шевченко имеют действующие контракты до середины и конца 2022 года соответственно, поэтому данный вариант выглядит маловероятным.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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