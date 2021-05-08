РЕБРОВ: «За последний месяц никто из Ференцвароша не говорил со мной»

Украинский специалист считает, что это ненормальная ситуация

  • 08.05.2021 23:26
  • 2574 просмотра
  • 6 комментариев
РЕБРОВ: «За последний месяц никто из Ференцвароша не говорил со мной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров намекнул, что его будущее в венгерском клубе весьма туманное.
 
«Сегодняшние три очка были очень важны для уверенности игроков в себе, нашей победой мы показали великий характер команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже сегодня, когда ничего не стоит на кону в чемпионате.
 
За последний месяц никто из клуба не говорил со мной, мне нужно понять, что происходит. У меня на уме не этот сезон и его самые прекрасные моменты, а мое будущее. Это непривычная, ненормальная ситуация», – сказал украинец после матча с «Гонведом» (2:1).

Отметим, что у Реброва контракт с «Ференцварошем» до конца следующего сезона.

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Источник — Üllői út 129

(9 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 00:12
    0
    А кто должен говорить? У тебя ещё год контракта. У покорителя чемпионата Венгрии звёздная болезнь?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.05.2021 00:12
    0
    Контракт же есть чего кипишивать?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 00:06
    +2
    Какие проблемы. Пусть увольняют и платят неустойку за год.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.05.2021 00:02
    +2
    Серега, та ты ничего не теряешь! Имя себе сделал, доказал что ты крут! Теперь можно подниматься на новый уровень, а варианты я уверен найдутся...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.05.2021 23:48
    +2
    "У мене в голові не цей сезон і його найпрекрасніші моменти, а моє майбутнє".
    Та буде робота, якщо не в одному, то іншому клубі
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.05.2021 23:34
    +3
    Цену набивает. Но уходить ему надо,как и из Динамо.За два последних сезона он все показал в Чемпионате Венгрии. Надо выше смотреть
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 08.05.2021 23:34
    +3
    Цену набивает. Но уходить ему надо,как и из Динамо.За два последних сезона он все показал в Чемпионате Венгрии. Надо выше смотреть
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 00:06
    +2
    Какие проблемы. Пусть увольняют и платят неустойку за год.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 09.05.2021 00:02
    +2
    Серега, та ты ничего не теряешь! Имя себе сделал, доказал что ты крут! Теперь можно подниматься на новый уровень, а варианты я уверен найдутся...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 08.05.2021 23:48
    +2
    "У мене в голові не цей сезон і його найпрекрасніші моменти, а моє майбутнє".
    Та буде робота, якщо не в одному, то іншому клубі
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 00:12
    0
    А кто должен говорить? У тебя ещё год контракта. У покорителя чемпионата Венгрии звёздная болезнь?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 09.05.2021 00:12
    0
    Контракт же есть чего кипишивать?
    Ссылка
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