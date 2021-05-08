РЕБРОВ: «За последний месяц никто из Ференцвароша не говорил со мной»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров намекнул, что его будущее в венгерском клубе весьма туманное.



«Сегодняшние три очка были очень важны для уверенности игроков в себе, нашей победой мы показали великий характер команды. Мы хотим побеждать в каждом матче, даже сегодня, когда ничего не стоит на кону в чемпионате.



За последний месяц никто из клуба не говорил со мной, мне нужно понять, что происходит. У меня на уме не этот сезон и его самые прекрасные моменты, а мое будущее. Это непривычная, ненормальная ситуация», – сказал украинец после матча с «Гонведом» (2:1).

Отметим, что у Реброва контракт с «Ференцварошем» до конца следующего сезона.