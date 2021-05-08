Последний матч Реброва в Венгрии? Ференцварош закончил чемпионат

Состоялся последний тур чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» обыграл «Гонвед» со счетом 2:1. Украинец Игорь Харатин вышел на поле на 66-й минуте.

Команда украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграла третий кряду титул и в последних матчах не имела мотивации.

Ранее Ребров говорил, что у него еще год по контракту, однако свое будущее специалист намерен обсудить с руководством после завершения сезона.