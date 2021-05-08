Последний матч Реброва в Венгрии? Ференцварош закончил чемпионат

Состоялся последний тур чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» обыграл «Гонвед» со счетом 2:1. Украинец Игорь Харатин вышел на поле на 66-й минуте.
Команда украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграла третий кряду титул и в последних матчах не имела мотивации.
Ранее Ребров говорил, что у него еще год по контракту, однако свое будущее специалист намерен обсудить с руководством после завершения сезона.
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Источник — Sport.ua
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А от Сергію потрібні нові виклики, команди які можуть ставити більш високі цілі і мають для цього ресурси. В Ференцвароші він вже викарбував своє їмя зоолотими літерами і являється вже живою легендою.
А от Сергію потрібні нові виклики, команди які можуть ставити більш високі цілі і мають для цього ресурси. В Ференцвароші він вже викарбував своє їмя зоолотими літерами і являється вже живою легендою.
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