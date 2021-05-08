Последний матч Реброва в Венгрии? Ференцварош закончил чемпионат

Команда украинского тренера добыла победу

  • 08.05.2021 19:56
  • 4674 просмотра
  • 4 комментария
Последний матч Реброва в Венгрии? Ференцварош закончил чемпионат
© fradi.hu

Состоялся последний тур чемпионата Венгрии, в котором «Ференцварош» обыграл «Гонвед» со счетом 2:1. Украинец Игорь Харатин вышел на поле на 66-й минуте.

Команда украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграла третий кряду титул и в последних матчах не имела мотивации.

Ранее Ребров говорил, что у него еще год по контракту, однако свое будущее специалист намерен обсудить с руководством после завершения сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 08.05.2021 20:53
    +1
    Потрібен новий виклик. Я не думаю, що президент Ференцварошу може купити кращих гравців. А от складно сказати, як Ференцварошу добитись виходу з групи ЛЧ. Може бути дуже хороший жереб, але це вже содіватись на фарт.
    А от Сергію потрібні нові виклики, команди які можуть ставити більш високі цілі і мають для цього ресурси. В Ференцвароші він вже викарбував своє їмя зоолотими літерами і являється вже живою легендою.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 08.05.2021 20:31
    +1
    Выше с Ференцварошем уже не прыгнуть.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 20:27
    0
    Ещё год побед впереди! Зачем дёргаться?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.05.2021 20:24
    0
    Англия, Германия, Испания, Италия? Или сборная Украины?
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 08.05.2021 20:53
    +1
    Потрібен новий виклик. Я не думаю, що президент Ференцварошу може купити кращих гравців. А от складно сказати, як Ференцварошу добитись виходу з групи ЛЧ. Може бути дуже хороший жереб, але це вже содіватись на фарт.
    А от Сергію потрібні нові виклики, команди які можуть ставити більш високі цілі і мають для цього ресурси. В Ференцвароші він вже викарбував своє їмя зоолотими літерами і являється вже живою легендою.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 08.05.2021 20:31
    +1
    Выше с Ференцварошем уже не прыгнуть.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 08.05.2021 20:27
    0
    Ещё год побед впереди! Зачем дёргаться?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.05.2021 20:24
    0
    Англия, Германия, Испания, Италия? Или сборная Украины?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности