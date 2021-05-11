Будущее Шарана решено, сегодня состоится прощальная встреча с президентом

Наставник «Александрии» Владимир Шаран после не самого удачного сезона (9 место из 14 команд) близок к тому, чтобы покинуть рулевой мостик команды УПЛ.



Сообщается, что уже сегодня об этом может быть объявлено официально. Это случится после встречи президента клуба Сергея Кузьменко и 49-летнего специалиста. Ожидается, что стороны поблагодарят друг друга за сотрудничество и на том разойдутся.



Ранее сообщалось, что первую команду может возглавить Тренер «Александрии» U19 Юрий Гура. Возможны перестановки и в структуре клуба. Сын президента Сергея Кузьменко - 22-летний Иван - может занять одну из руководящих должностей. Не исключены и другие кадровые изменения в штабе «горожан».