Стало известно, кто может заменить Шарана в Александрии

Тренер «Александрии» U19 Юрий Гура может возглавить основную команду, информирует журналист Олег Ящук.
Владимир Шаран после не самого удачного сезона (9 место из 14 команд) близок к тому, чтобы покинуть рулевой мостик команды УПЛ.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Александрии» претендуют два специалиста: Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.
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