Стало известно, кто может заменить Шарана в Александрии

Тренер «Александрии» U19 Юрий Гура может возглавить основную команду, информирует журналист Олег Ящук.

Владимир Шаран после не самого удачного сезона (9 место из 14 команд) близок к тому, чтобы покинуть рулевой мостик команды УПЛ.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Александрии» претендуют два специалиста: Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.