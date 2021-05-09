Стало известно, кто может заменить Шарана в Александрии

Тренер «Александрии» U19 Юрий Гура может возглавить основную команду

  • 09.05.2021 20:07
  • 3118 просмотров
  • 3 комментария
Стало известно, кто может заменить Шарана в Александрии
© ФК Александрия. Юрий Гура

Тренер «Александрии» U19 Юрий Гура может возглавить основную команду, информирует журналист Олег Ящук.

Владимир Шаран после не самого удачного сезона (9 место из 14 команд) близок к тому, чтобы покинуть рулевой мостик команды УПЛ.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Александрии» претендуют два специалиста: Дмитрий Михайленко и Висенте Гомес.

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 09.05.2021 20:40
    +1
    Награлася Олександрійка по ходу. Один із претендентів на виліт буде разом із маріупольом, чорноморцем, львовом і олімпіком
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 20:33
    0
    Будут бороться за выживание с таким тренером.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 20:20
    +4
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 20:20
    +4
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 09.05.2021 20:40
    +1
    Награлася Олександрійка по ходу. Один із претендентів на виліт буде разом із маріупольом, чорноморцем, львовом і олімпіком
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 09.05.2021 20:33
    0
    Будут бороться за выживание с таким тренером.
    Ссылка
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