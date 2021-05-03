На пост главного тренера Александрии претендуют два специалиста

Как сообщил журналист «Футбольного формата» Олег Ящук, сразу два специалиста претендуют на должность главного тренера «Александрии».

Речь идет о бывшем наставнике «Днепра-1» и «Пафоса» Дмитрии Михайленко, а также об экс-ассистенте главного тренера «Динамо» испанце Висенте Гомесе. Отмечается, что оба специалиста не только контактируют с клубом, но и уже ведут переговоры. Сейчас «Александрию» возглавляет Владимир Шаран.

Последним местом работы Висенте Гомеса был азербайджанский клуб «Сабах», а до этого, кроме «Динамо», он трудился в «Атлетике», «Аль-Ахли», московском «Спартаке» и донецком «Олимпике».

Дмитрий Михайленко начинал этот сезон в «Днепре-1», но был уволен и возглавил кипрский «Пафос», где также через некоторое время был отправлен в отставку.