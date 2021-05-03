На пост главного тренера Александрии претендуют два специалиста

Украинский клуб могут возглавить Дмитрий Михайленко или Висенте Гомес

  • 03.05.2021 22:28
  • 2500 просмотров
  • 4 комментария
На пост главного тренера Александрии претендуют два специалиста
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Как сообщил журналист «Футбольного формата» Олег Ящук, сразу два специалиста претендуют на должность главного тренера «Александрии».

Речь идет о бывшем наставнике «Днепра-1» и «Пафоса» Дмитрии Михайленко, а также об экс-ассистенте главного тренера «Динамо» испанце Висенте Гомесе. Отмечается, что оба специалиста не только контактируют с клубом, но и уже ведут переговоры. Сейчас «Александрию» возглавляет Владимир Шаран.

Последним местом работы Висенте Гомеса был азербайджанский клуб «Сабах», а до этого, кроме «Динамо», он трудился в «Атлетике», «Аль-Ахли», московском «Спартаке» и донецком «Олимпике».

Дмитрий Михайленко начинал этот сезон в «Днепре-1», но был уволен и возглавил кипрский «Пафос», где также через некоторое время был отправлен в отставку.

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Источник — Динамомания

(8 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.05.2021 23:40
    0
    Гомес нигде надолго не задерживается. Михайленко слабее Шарана. Нет смысла менять.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.05.2021 23:05
    +2
    ihor5235, 03.05.2021 22:51
    Где Гомес, а где физрук Михайленко? Не смешите. Еще Хацкевича ззапишите!
    А Гомес не физрук?
    Сабах» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Висенте Гомесом. 10 июля 2020 года Висенте Гомес подписал двухлетний контракт с азербайджанским клубом.
    После 19 туров команда идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 03.05.2021 22:53
    0
    Гомес хороший тренер и если б в Олимпике он поработал бы дольше то были бы результаты. Он был лучшим в Олимпике и сейчас тоже самое.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 03.05.2021 22:51
    -1
    Где Гомес, а где физрук Михайленко? Не смешите. Еще Хацкевича ззапишите!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 03.05.2021 23:05
    +2
    ihor5235, 03.05.2021 22:51
    Где Гомес, а где физрук Михайленко? Не смешите. Еще Хацкевича ззапишите!
    А Гомес не физрук?
    Сабах» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Висенте Гомесом. 10 июля 2020 года Висенте Гомес подписал двухлетний контракт с азербайджанским клубом.
    После 19 туров команда идет на последнем месте в чемпионате Азербайджана
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 03.05.2021 23:40
    0
    Гомес нигде надолго не задерживается. Михайленко слабее Шарана. Нет смысла менять.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 03.05.2021 22:53
    0
    Гомес хороший тренер и если б в Олимпике он поработал бы дольше то были бы результаты. Он был лучшим в Олимпике и сейчас тоже самое.
    Ссылка
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