Защитник Колоса – о голе Миколенко: «Чуть сандали не слетели»

Защитник «Колоса» Кирилл Петров с юмором прокомментировал пушечный выстрел игрока «Динамо» Виталия Миколенко в матче 26-го тура УПЛ.



После завершения встречи игрок клуба из Ковалевки сказал: «Миколенко, еще раз так ударишь... Чуть сандали не слетели».



Киевляне выиграли со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты ударами из-за пределов штрафной площади.



Отметим, что Кирилл Петров также является воспитанником киевского «Динамо», чемпион Европы U-19.