Защитник Колоса – о голе Миколенко: «Чуть сандали не слетели»

Защитник «Колоса» Кирилл Петров с юмором прокомментировал пушечный выстрел игрока «Динамо» Виталия Миколенко в матче 26-го тура УПЛ.
После завершения встречи игрок клуба из Ковалевки сказал: «Миколенко, еще раз так ударишь... Чуть сандали не слетели».
Киевляне выиграли со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты ударами из-за пределов штрафной площади.
Отметим, что Кирилл Петров также является воспитанником киевского «Динамо», чемпион Европы U-19.
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Источник — Великий футбол
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