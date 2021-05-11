Защитник Колоса – о голе Миколенко: «Чуть сандали не слетели»

Кирилл Петров оценил пушечный выстрел динамовца

  • 11.05.2021 09:17
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Защитник Колоса – о голе Миколенко: «Чуть сандали не слетели»
© Футбол 1/2/3. Кирилл Петров

Защитник «Колоса» Кирилл Петров с юмором прокомментировал пушечный выстрел игрока «Динамо» Виталия Миколенко в матче 26-го тура УПЛ.
 
После завершения встречи игрок клуба из Ковалевки сказал: «Миколенко, еще раз так ударишь... Чуть сандали не слетели».
 
Киевляне выиграли со счетом 3:0. Два из трех голов были забиты ударами из-за пределов штрафной площади.
 
Отметим, что Кирилл Петров также является воспитанником киевского «Динамо», чемпион Европы U-19.

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Источник — Великий футбол

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