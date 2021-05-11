Марьян Швед может остаться в Мехелене на следующий сезон

Бельгийский клуб заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с украинцем

  • 11.05.2021 09:07
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Марьян Швед может остаться в Мехелене на следующий сезон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Марьян Швед в следующем сезоне, вероятно, продолжит выступления в чемпионате Бельгии за «Мехелен».

В настоящий момент 23-летний вингер защищает цвета «Мехелена» на правах аренды из «Селтика», которая истекает 30 июня.

«Мехелен» хочет сохранить Шведа в составе еще как минимум на сезон, однако ранее в бельгийском клубе опасались, что переговоры с «Селтиком» не принесут успеха, так как шотландский клуб никак не определится с кандидатурой нового главного тренера.

Сейчас в «Мехелене» нацелены продолжить диалог с «Селтиком», и определиться по вопросу Шведа в ближайшие дни.

«У нас есть два арендованных игрока – Марьян Швед и Ферди Дрейф. Оба сказали, что хотят остаться в «Мехелене» и в следующем сезоне. Поэтому мы должны понять, что думают по этому поводу «Селтик» и АЗ, и попытаться договориться с ними. Надеемся получить новость по обоим игрокам в ближайшие дни», - прокомментировал ситуацию главный тренер «Мехелена» Воутер Вранкен.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии на счету Шведа 19 матчей, 3 забитых мяча и 1 ассист.

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Источник — Daily Record

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