«Ворскла» разорвет контракт с бразильским полузащитником Луизао.
Источник сообщает, что футболист не удовлетворяет тренерский штаб команды поведением и отношением к команде.
Отметим, что Луизао был переведен в команду U-21 после разгромного поражения в матче 24-го тура УПЛ против «Динамо» (1:5).
В сезоне 2020/21 бразилец сыграл 10 матчей в УПЛ, отдал одну результативную передачу. Сейчас он имеет действующий контракт до конца следующего календарного года.
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Источник — Telegram
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