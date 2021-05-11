«Ворскла» разорвет контракт с бразильским полузащитником Луизао.



Источник сообщает, что футболист не удовлетворяет тренерский штаб команды поведением и отношением к команде.

Отметим, что Луизао был переведен в команду U-21 после разгромного поражения в матче 24-го тура УПЛ против «Динамо» (1:5).

В сезоне 2020/21 бразилец сыграл 10 матчей в УПЛ, отдал одну результативную передачу. Сейчас он имеет действующий контракт до конца следующего календарного года.