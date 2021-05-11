Динамо – в лидерах по времени, сыгранном своими воспитанниками в чемпионате

Киевляне едва не возглавили список

  • 11.05.2021 07:31
  • 627 просмотров
  • 2 комментария
Динамо – в лидерах по времени, сыгранном своими воспитанниками в чемпионате
© ФК Динамо Киев

В 337-м «Еженедельном отчете» Международного центра спортивных исследований (CIES) говорится об уровне задействованности футболистов, которые являются собственными воспитанниками клубов (то есть тех, которые провели в клубной структуре не менее трех сезонов, будучи в возрасте от 15 до 21 года).

Анализировались 27 европейских высших лиг стран-членов УЕФА. Самый высокий процент минут, которые сыграли воспитанные клубами игроки в целом, был зафиксирован у словацкой команды «Жилина» - 61,5%.

На втором месте оказалось киевское «Динамо», чьи доморощенные футболисты также отыграли большую часть времени во внутреннем чемпионате - 60,2%, далее идут чешские «Сигма» (Оломоуц) - 52,0% и «Словацко» - 51,1%.

Отметим, что среди команд топ-чемпионатов лидерство у испанской «Сельты» (Виго) - 49,0%. Сразу за ней расположились две баскские команды - «Реал Сосьедад» (48,5%) и «Атлетик» (40,6%).

Если учитывать чемпионаты, которые представляют команды в целом, значения колеблются от 26,8% в Словении до 4,7% в Португалии. Среди лиг топ-пятерки только испанский чемпионат (15,7%) имеет показатель выше среднего в целом по Европе, который составляет 13,2%, причем минимальный он в итальянской серии А и равен 5%. Что касается английских команд, они больше полагались на футболистов, прошедших подготовку в своих клубах (12,6%), чем французские (11,8%) и немецкие (10,5%).


 

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    BUCH
      BUCH, 11.05.2021 08:02
    +2
    Приятно когда свои!!!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 11.05.2021 08:01
    +1
    А вихованьці шлюхтьора, по арєндуполям грають.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 11.05.2021 08:02
    +2
    Приятно когда свои!!!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 11.05.2021 08:01
    +1
    А вихованьці шлюхтьора, по арєндуполям грають.
    Ссылка
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