Обе сестры Киченок проиграли парные матчи на турнире WTA 1000 в Риме

На турнире в Италии в игре от Украины осталась только Элина Свитолина

  • 11.05.2021 05:35
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Обе сестры Киченок проиграли парные матчи на турнире WTA 1000 в Риме
© Facebook. Сестры Киченок

На турнире WTA 1000 в Риме в парном разряде Украину представляли сестры Киченок. Однако обе сестры проиграли матчи первого круга.

В игре от Украины осталась только Элина Свитолина в одиночном разряде. Первая ракетка Украины сыграет с Амандой Анисимовой из США.

WTA 1000. Рим, Италия

Женщины, парный разряд. Первый круг

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) – Джулия Гатто-Монтиконе / Бьянка Турати (Италия) [WC] – 3:6, 2:6

Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Дарья Юрак (Хорватия) / Андрея Клепач (Словения) – 6:2, 5:7, [5–10]

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Источник — Sport.ua

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