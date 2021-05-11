Обе сестры Киченок проиграли парные матчи на турнире WTA 1000 в Риме

На турнире WTA 1000 в Риме в парном разряде Украину представляли сестры Киченок. Однако обе сестры проиграли матчи первого круга.
В игре от Украины осталась только Элина Свитолина в одиночном разряде. Первая ракетка Украины сыграет с Амандой Анисимовой из США.
WTA 1000. Рим, Италия
Женщины, парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) – Джулия Гатто-Монтиконе / Бьянка Турати (Италия) [WC] – 3:6, 2:6
Надежда Киченок (Украина) / Ралука Олару (Румыния) – Дарья Юрак (Хорватия) / Андрея Клепач (Словения) – 6:2, 5:7, [5–10]
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.