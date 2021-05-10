Рим. Известна соперница Свитолиной по второму кругу

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова станет первой соперницей украинки Элины Свитолиной в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом круге Анисимова в двух сетах обыграла Ван Цян из Китая со счетом 7:5, 6:3.

Ранее Анисимова и Свитолина дважды играли на харде: в 2018 году украинка победила американку в Цинциннати, а в прошлом сезоне уступила ей в Дохе.