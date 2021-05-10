Рим. Известна соперница Свитолиной по второму кругу

Первая ракетка Украины сыграет с Амандой Анисимовой

  • 10.05.2021 16:09
  • 1663 просмотра
  • 2 комментария
Рим. Известна соперница Свитолиной по второму кругу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Американская теннисистка русского происхождения Аманда Анисимова станет первой соперницей украинки Элины Свитолиной в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

В первом круге Анисимова в двух сетах обыграла Ван Цян из Китая со счетом 7:5, 6:3.

Ранее Анисимова и Свитолина дважды играли на харде: в 2018 году украинка победила американку в Цинциннати, а в прошлом сезоне уступила ей в Дохе.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2021 17:07
    0
    Китаянки після локдауну і пропущеного майже року знаходяться у глибокій кризі. Усі. Тому результат абсолютно прогнозований. Проте й Анісімову зараз, тим більше, в Римі, Еліна повинна розбирати спокійно. Але ж це Еліна, здатна останнім часом програти кому завгодно. Подивимось.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.05.2021 16:31
    +2
    Краще була б китаянка. Цю Еліна обіграла б на одній нозі і з заплющеними очима. А тут може бути все, що завгодно, залежить від того, чи відновилася Світоліна після Тайхманн.
    І взагалі сьогодні крім Севастова - Тайхманн жодного результату, який хотілось би бачити.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 10.05.2021 16:31
    +2
    Краще була б китаянка. Цю Еліна обіграла б на одній нозі і з заплющеними очима. А тут може бути все, що завгодно, залежить від того, чи відновилася Світоліна після Тайхманн.
    І взагалі сьогодні крім Севастова - Тайхманн жодного результату, який хотілось би бачити.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.05.2021 17:07
    0
    Китаянки після локдауну і пропущеного майже року знаходяться у глибокій кризі. Усі. Тому результат абсолютно прогнозований. Проте й Анісімову зараз, тим більше, в Римі, Еліна повинна розбирати спокійно. Але ж це Еліна, здатна останнім часом програти кому завгодно. Подивимось.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности