Неожиданное имя. Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего футболиста 26-го тура УПЛ.
По итогам голосования большинство голосов получил нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, опередивший нападающего Владислава Кулача («Ворскла») и защитника Виталия Миколенко («Динамо»).
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Источник — УПЛ
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