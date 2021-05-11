Неожиданное имя. Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ

Большинство голосов получил нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан

  • 11.05.2021 04:17
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Неожиданное имя. Назван лучший игрок 26-го тура УПЛ
© УПЛ. Даниил Сикан

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего футболиста 26-го тура УПЛ.

По итогам голосования большинство голосов получил нападающий «Мариуполя» Даниил Сикан, опередивший нападающего Владислава Кулача («Ворскла») и защитника Виталия Миколенко («Динамо»).

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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Источник — УПЛ

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