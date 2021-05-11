Бетис – Гранада – 2:1. Дубль Борхи Иглесиаса. Видео голов и обзор матча

10 мая прошел поединок 35-го тура чемпионата Испании.
Смотрите видео голов и обзор матча «Бетис» – «Гранада» – 2:1.
Голы: Борха Иглесиас, 39, 87 – Мачис, 66.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Реал Бетис).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Реал Бетис).
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Источник — Sport.ua
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