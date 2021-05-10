ВИДЕО. Последний матч Каштру в Шахтере. Как это было

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру после поединка УПЛ последнего тура против «Ингульца» попрощался с командой.
Ожидается, что новым тренером станет Роберто Де Дзерби.
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Источник — Sport.ua
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