Сергей Ребров - лучший тренер сезона в Венгрии

По итогам сезона в Венгрии лучшим тренером футбольной команды признан украинский специалист Сергей Ребров.
Наставник привел «Ференцварош» к третьему кряду чемпионскому титулу, а также участвовал с командой в групповом этапе Лиги чемпионов.
Контракт Реброва с клубом рассчитан еще на год, однако тренер не знает, продолжит ли он работу с командой.
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Источник — ФК Ференцварош
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