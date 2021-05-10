Сергей Ребров - лучший тренер сезона в Венгрии

Украинский наставник получил награду

  • 10.05.2021 21:54
  • 1217 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей Ребров - лучший тренер сезона в Венгрии
© fradi.hu

По итогам сезона в Венгрии лучшим тренером футбольной команды признан украинский специалист Сергей Ребров.

Наставник привел «Ференцварош» к третьему кряду чемпионскому титулу, а также участвовал с командой в групповом этапе Лиги чемпионов.

Контракт Реброва с клубом рассчитан еще на год, однако тренер не знает, продолжит ли он работу с командой.

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Источник — ФК Ференцварош

(3 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 10.05.2021 21:56
    +5
    Заслужив! Вітання!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 10.05.2021 21:56
    +5
    Заслужив! Вітання!
    Ссылка
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