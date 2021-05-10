Сергей Ребров - лучший тренер сезона в Венгрии

По итогам сезона в Венгрии лучшим тренером футбольной команды признан украинский специалист Сергей Ребров.

Наставник привел «Ференцварош» к третьему кряду чемпионскому титулу, а также участвовал с командой в групповом этапе Лиги чемпионов.

Контракт Реброва с клубом рассчитан еще на год, однако тренер не знает, продолжит ли он работу с командой.