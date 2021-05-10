Владислав ВАНАТ: «Дебютировал за Динамо. Очень хороший сезон»

Молодому форварду дали дебютировать в первой команде киевлян

  • 10.05.2021 19:52
  • 504 просмотра
  • 0 комментариев
Владислав ВАНАТ: «Дебютировал за Динамо. Очень хороший сезон»
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины, в последнем туре УПЛ дебютировал за основную команду киевлян.

- Владислав, поздравляем с дебютным официальным матчем за основную команду «Динамо»! То, к чему ты стремился, сбылось. Какие сейчас эмоции?

- Эмоции, конечно, положительные. И впечатления яркие – сразу чувствуется другой уровень, и сопротивление на поле со стороны соперников намного сильнее чем когда играешь за дубль или U19.

- У тебя было немного минут в игре, тем не менее они наверняка запомнятся. Не считал, сколько раз удалось касаться мяча?

- Не задумывался над этим. Просто хотел максимально помочь команде, которая и так уже выигрывала со счетом 3:0. Слава Богу, все закончилось успешно, счет сохранился, и мой дебют пришелся на победный матч.

- Партнеры поздравили с дебютом?

- Да, ребята поздравили всей командой, и даже персонал. Пожелали не останавливаться и продолжать работать, двигаться в том же направлении.

- Ты знал, что сегодня выйдешь на поле, когда команда прибыла в Ковалёвку?

- Заранее не знал, что дебютирую. Обрадовался, когда попал в заявку команды (третий раз за сезон). И так получилось, что дебютировал уже в этом сезоне.

- Накануне ты забил свой последний гол за молодежную команду, сохранив свою рекордную статистику – 26 голов в 25 матчах. Ставил ли перед собой цель – в среднем гол за матч?

- Да, более того, мне хотелось именно чтобы игр было даже меньше чем забитых мячей. Так и получилось, и я рад этому. Это был очень хороший сезон.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности