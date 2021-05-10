Владислав ВАНАТ: «Дебютировал за Динамо. Очень хороший сезон»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, ставший лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины, в последнем туре УПЛ дебютировал за основную команду киевлян.

- Владислав, поздравляем с дебютным официальным матчем за основную команду «Динамо»! То, к чему ты стремился, сбылось. Какие сейчас эмоции?

- Эмоции, конечно, положительные. И впечатления яркие – сразу чувствуется другой уровень, и сопротивление на поле со стороны соперников намного сильнее чем когда играешь за дубль или U19.

- У тебя было немного минут в игре, тем не менее они наверняка запомнятся. Не считал, сколько раз удалось касаться мяча?

- Не задумывался над этим. Просто хотел максимально помочь команде, которая и так уже выигрывала со счетом 3:0. Слава Богу, все закончилось успешно, счет сохранился, и мой дебют пришелся на победный матч.

- Партнеры поздравили с дебютом?

- Да, ребята поздравили всей командой, и даже персонал. Пожелали не останавливаться и продолжать работать, двигаться в том же направлении.

- Ты знал, что сегодня выйдешь на поле, когда команда прибыла в Ковалёвку?

- Заранее не знал, что дебютирую. Обрадовался, когда попал в заявку команды (третий раз за сезон). И так получилось, что дебютировал уже в этом сезоне.

- Накануне ты забил свой последний гол за молодежную команду, сохранив свою рекордную статистику – 26 голов в 25 матчах. Ставил ли перед собой цель – в среднем гол за матч?

- Да, более того, мне хотелось именно чтобы игр было даже меньше чем забитых мячей. Так и получилось, и я рад этому. Это был очень хороший сезон.