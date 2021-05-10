Переносить финал Лиги чемпионов или нет? УЕФА решает вопрос

До среды УЕФА намерен решить, переносить ли финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон на стадион Уэмбли.

Такое решение может быть принято из-за ограничений на перемещения, так как Турция оказалась в красном списке Великобритании по причине коронавируса.

В финале сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси», поэтому УЕФА готов перенести игру на Уэмбли, а Турции отдать один из финалов ЛЧ следующих сезонов.

Матч должен состояться 29 мая.