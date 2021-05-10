Переносить финал Лиги чемпионов или нет? УЕФА решает вопрос

Финал все еще может состояться в Турции

  • 10.05.2021 19:20
  • 995 просмотров
  • 2 комментария
Переносить финал Лиги чемпионов или нет? УЕФА решает вопрос
© Getty Images/Global Images Ukraine

До среды УЕФА намерен решить, переносить ли финал Лиги чемпионов из Стамбула в Лондон на стадион Уэмбли.

Такое решение может быть принято из-за ограничений на перемещения, так как Турция оказалась в красном списке Великобритании по причине коронавируса.

В финале сыграют английские «Манчестер Сити» и «Челси», поэтому УЕФА готов перенести игру на Уэмбли, а Турции отдать один из финалов ЛЧ следующих сезонов.

Матч должен состояться 29 мая.

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:36
    +3
    пусть проведут референдум в Англии, ведь у них это не проблема)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:33
    +1
    У УЕФА нет вариантов как переносить либо играть без зрителей финал. Правительство Англии уже объявило, что болельщики будут сидеть в 10 дневном карантине если поедут в Турцию.
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 19:36
    +3
    пусть проведут референдум в Англии, ведь у них это не проблема)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 19:33
    +1
    У УЕФА нет вариантов как переносить либо играть без зрителей финал. Правительство Англии уже объявило, что болельщики будут сидеть в 10 дневном карантине если поедут в Турцию.
    Ссылка
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