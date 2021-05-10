В среду, 12 мая, состоится матч 36 тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Арсенал».
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
«Челси» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Челси» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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