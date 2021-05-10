Андрей МОСТОВОЙ: «Десна не попала в еврокубки, значит, сезон не удался»

33-летний защитник черниговской «Десны» Андрей Мостовой подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

«Десна» не попала в еврокубки и не выполнила задачу, значит, сезон не удался.

Мой контракт с «Десной» заканчивается. Останусь я или уйду в другую команду – этот вопрос еще открыт. Надеюсь решить его в скором времени», - сказал Мостовой.

В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Мостовой в составе «Десны» провел 20 матчей и забил один мяч.

Черниговская команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. В заключительном туре чемпионата «Десна» на выезде проиграла «Мариуполю» со счетом 1:4.