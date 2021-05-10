Владислав ХАМЕЛЮК: «Санжар сумел нас расшевелить и подбодрить»

Хавбек «Олимпика» – о новом главном тренере

  • 10.05.2021 17:30
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Владислав ХАМЕЛЮК: «Санжар сумел нас расшевелить и подбодрить»
© ФК Олимпик Донецк

Полузащитник донецкого «Олимпика» Владислав Хамелюк прокомментировал ничью со «Львовом» (1:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Эмоции после матча позитивные. Рад, что удалось забить. Для меня это первый гол в УПЛ. Каждый, кто занимается футболом с детства мечтает забить голы на таких стадионах.

Но куда важнее, что мой гол подарил команде ничью. Было очень важно не проиграть сегодня. Мы должны были доказать самим себе, что способны на большее, чем те результаты, которые были у нас во втором круге. Роман Николаевич Санжар за этот короткий период сумел нас расшевелить и подбодрить. Психологически было, действительно, очень тяжело», - сказал Хамелюк.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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