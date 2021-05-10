Мариуполь могут покинуть два опытных игрока

Контракты истекают и у нескольких молодых футболистов

  • 10.05.2021 17:11
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Мариуполь могут покинуть два опытных игрока
© ФК Мариуполь. Евгений Гальчук

Действующие контракты 29-летнего голкипера Евгения Гальчука (15 игр в завершившемся сезоне УПЛ) и 31-летнего полузащитника Игоря Тищенко (4 матча) с «Мариуполем» истекают 30 июня, после чего они могут покинуть клуб в статусе свободных агентов.

Также завершаются трудовые договоры у целого ряда молодых игроков «Мариуполя», которые провели за первую команду по одному или несколько матчей. Это Антон Байдал, Андрей Выскребенцев, Даниил Дмитриев, Ярослав Доброхотов, Никита Козицкий, Эльдар Кулиев, Иван Мамросенко, Родион Плакса, Мирослав Трофимюк, Илья Ухань, Никита Фурсенко и Павел Шушко.

Многочисленные арендованные у «Шахтера» также имеют соглашения до июня. Артем Бондаренко, Александр Драмбаев, Алексей Кащук, Игорь Кирюханцев, Андрей Кулаков, Олег Очеретько, Даниил Сикан, Дмитрий Топалов, Вячеслав Танковский и Максим Чех должны будут вернуться в расположение донецкого клуба. Где продолжится карьера каждого из них, станет известно позже.

«Мариуполь» в заключительном туре чемпионата одержал крупную победу над «Десной» (4:1) и занял 11-е место по итогам сезона.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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