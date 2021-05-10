Вячеслав ШЕВЧУК: «Главное для Ворсклы – сохранить Кулача»

Специалист – о лучшем бомбардире УПЛ

  • 10.05.2021 16:31
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Главное для Ворсклы – сохранить Кулача»
© XSport. Владислав Кулач

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о перспективах форварда полтавской «Ворсклы» Владислава Кулача, который стал лучшим бомбардиром минувшего сезона чемпионата УПЛ.

«Ворскла» - это команда Кулача. Самое главное для руководства «Ворсклы» - это сохранить его. Он отлично себя проявляет как при первом заходе в «Ворсклу» - так и во втором. Между этими двумя заходами у него был период в «Александрии», где была травма. Он отлично себя чувствует, проявляет себя, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Нужно сделать соответственные условия, чтобы лучший бомбардир остался, команда сыграла в еврокубках и дальше прогрессировали», - сказал Шевчук.

Ранее сообщалось, что Кулач побил рекорд Чуйченко 24-летней давности.

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Источник — Футбол 1/2/3

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