Кулач побил рекорд Чуйченко 24-летней давности

Реализовав пенальти в матче с «Минаем» (2:1), Владислав Кулач довел счет своих голов в сезоне-2020/21 до 15. Тем самым он не только упрочил лидерство в бомбардирской гонке, но и стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу забитых мячей в одном чемпионате. Прежнее достижение, которое принадлежало Сергею Чуйченко, простояло в таблице рекордов полтавчан ни много ни мало 24 года.
Лучшие бомбардиры «Ворсклы» за сезон
|
Голы
|
Игрок
|
Сезон
|
15 (5*)
|
Владислав КУЛАЧ
|
2020/21
|
14 (2)
|
Сергей ЧУЙЧЕНКО
|
1996/97
|
10
|
Владимир МАЗЯР
|
1999/00
|
10
|
Василий САЧКО
|
2010/11
|
9
|
Виталий КОБЗАРЬ
|
1999/00
|
9
|
Юрий КОЛОМОЕЦ
|
2017/18
|
9 (2)
|
Игорь КОСТЮК
|
1998/99
* с пенальти.
Источник — Sport.ua
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