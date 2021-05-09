Кулач побил рекорд Чуйченко 24-летней давности

Форвард «Ворсклы» забил 15-й мяч в сезоне-2020/21

  • 09.05.2021 20:39
  • 1905 просмотров
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Кулач побил рекорд Чуйченко 24-летней давности
© ФК Ворскла. Владислав Кулач

Реализовав пенальти в матче с «Минаем» (2:1), Владислав Кулач довел счет своих голов в сезоне-2020/21 до 15. Тем самым он не только упрочил лидерство в бомбардирской гонке, но и стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу забитых мячей в одном чемпионате. Прежнее достижение, которое принадлежало Сергею Чуйченко, простояло в таблице рекордов полтавчан ни много ни мало 24 года.

Лучшие бомбардиры «Ворсклы» за сезон

Голы

Игрок

Сезон

15 (5*)

Владислав КУЛАЧ

2020/21

14 (2)

Сергей ЧУЙЧЕНКО

1996/97

10

Владимир МАЗЯР

1999/00

10

Василий САЧКО

2010/11

9

Виталий КОБЗАРЬ

1999/00

9

Юрий КОЛОМОЕЦ

2017/18

9 (2)

Игорь КОСТЮК

1998/99

* с пенальти.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 20:52
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 20:52
    0
    Ссылка
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