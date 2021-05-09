Кулач побил рекорд Чуйченко 24-летней давности

Реализовав пенальти в матче с «Минаем» (2:1), Владислав Кулач довел счет своих голов в сезоне-2020/21 до 15. Тем самым он не только упрочил лидерство в бомбардирской гонке, но и стал новым рекордсменом «Ворсклы» по числу забитых мячей в одном чемпионате. Прежнее достижение, которое принадлежало Сергею Чуйченко, простояло в таблице рекордов полтавчан ни много ни мало 24 года.

Лучшие бомбардиры «Ворсклы» за сезон

Голы Игрок Сезон 15 (5*) Владислав КУЛАЧ 2020/21 14 (2) Сергей ЧУЙЧЕНКО 1996/97 10 Владимир МАЗЯР 1999/00 10 Василий САЧКО 2010/11 9 Виталий КОБЗАРЬ 1999/00 9 Юрий КОЛОМОЕЦ 2017/18 9 (2) Игорь КОСТЮК 1998/99

* с пенальти.