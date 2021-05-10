ФОТО. Игроки Атлетико рекордное число раз нарушили правила против Месси

Футболисты мадридского «Атлетико» в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной» (0:0) удерживали всеми возможными способами лидера каталонцев Лионеля Месси.

«Матрасники» девять раз нарушили правила на капитане «Барселоны». Это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04.

Напомним, благодаря ничьей «Атлетико» сохранил лидерство в чемпионате Испании, опережая «Барселону» и «Реал» на 2 очка.