ФОТО. Игроки Атлетико рекордное число раз нарушили правила против Месси

Футболисты мадридского «Атлетико» в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной» (0:0) удерживали всеми возможными способами лидера каталонцев Лионеля Месси.
«Матрасники» девять раз нарушили правила на капитане «Барселоны». Это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04.
Напомним, благодаря ничьей «Атлетико» сохранил лидерство в чемпионате Испании, опережая «Барселону» и «Реал» на 2 очка.
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Источник — Opta
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