ФОТО. Игроки Атлетико рекордное число раз нарушили правила против Месси

Лидера «Барселоны» удерживали всеми возможными способами

  • 10.05.2021 15:49
  • 1839 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Игроки Атлетико рекордное число раз нарушили правила против Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты мадридского «Атлетико» в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной» (0:0) удерживали всеми возможными способами лидера каталонцев Лионеля Месси.

«Матрасники» девять раз нарушили правила на капитане «Барселоны». Это рекорд по фолам против одного игрока каталонского клуба с сезона-2003/04.

Напомним, благодаря ничьей «Атлетико» сохранил лидерство в чемпионате Испании, опережая «Барселону» и «Реал» на 2 очка.

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Источник — Opta

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 17:06
    0
    А сколько раз судья не свистнул???
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.05.2021 16:53
    +1
    Хто грає в футбол, а хто в регбі. Сімеоне і сам грязно грав!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 10.05.2021 16:53
    +1
    Хто грає в футбол, а хто в регбі. Сімеоне і сам грязно грав!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 17:06
    0
    А сколько раз судья не свистнул???
    Ссылка
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