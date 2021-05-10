12 игроков могут покинуть Десну свободными агентами

Черниговская «Десна» по итогам сезона осталась без еврокубков и, вероятно, решится на обновление состава. В мае-июне заканчиваются контракты у 12 футболистов, заигранных «Десной» в завершившемся сезоне.

Среди них Александр Волков, Андрей Гитченко, Денис Демьяненко, Виталий Ермаков, Максим Имереков, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм и Евгений Чепурненко.

Также подходит к концу арендное соглашение Ефима Конопли, права на которого принадлежат «Шахтеру».

Напомним, «Десна» в заключительном туре чемпионата на выезде крупно проиграла «Мариуполю» (1:4) и заняла 6-е место, оставшись в этом году без еврокубков.