12 игроков могут покинуть Десну свободными агентами

В черниговском клубе назревает чистка состава

  • 10.05.2021 14:29
  • 2430 просмотров
  • 2 комментария
12 игроков могут покинуть Десну свободными агентами
© ФК Александрия. Андрей Гитченко

Черниговская «Десна» по итогам сезона осталась без еврокубков и, вероятно, решится на обновление состава. В мае-июне заканчиваются контракты у 12 футболистов, заигранных «Десной» в завершившемся сезоне.

Среди них Александр Волков, Андрей Гитченко, Денис Демьяненко, Виталий Ермаков, Максим Имереков, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм и Евгений Чепурненко.

Также подходит к концу арендное соглашение Ефима Конопли, права на которого принадлежат «Шахтеру».

Напомним, «Десна» в заключительном туре чемпионата на выезде крупно проиграла «Мариуполю» (1:4) и заняла 6-е место, оставшись в этом году без еврокубков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 10.05.2021 15:02
    +2
    Чому фізкультурник? Він напевно чи не єдиний наставник в УПЛ, що регулярно демонструє тактичну гнучкість і грамотність
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.05.2021 14:38
    -3
    Тренера физкультурника тоже нужно выгнать
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 10.05.2021 15:02
    +2
    Чому фізкультурник? Він напевно чи не єдиний наставник в УПЛ, що регулярно демонструє тактичну гнучкість і грамотність
    Ссылка
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