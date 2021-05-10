Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна мог бы взять в помощники опытных специалистов »

Специалист – о возможном назначении бывшего одноклубника на пост главного тренера «Шахтера»

  • 10.05.2021 14:09
  • 272 просмотра
  • 1 комментарий
Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна мог бы взять в помощники опытных специалистов »
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал возможное назначение экс-одноклубника на пост главного тренера «горняков»

«Для меня Дарио - это легенда клуба, его знают во всем мире и я горжусь, что играл с таким футболистом. Это лучший капитан в моей карьере. Он думает не только о себе - он думает о каждом футболисте.

Дарио обладает большой харизмой, он мог бы пригласить в роли помощников опытных специалистов, как это сделал в свое время Шевченко. Думаю, в будущем Дарио может стать тренером, но на данном этапе он находится на своем месте: он лицо клуба, его многие знают. И это очень круто иметь в штабе, в руководстве такого человека», - сказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 10.05.2021 14:16
    0
    фк крот нехай їде до себе на крот-арену і там вийобується
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 10.05.2021 14:16
    0
    фк крот нехай їде до себе на крот-арену і там вийобується
    Ссылка
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