Вячеслав ШЕВЧУК: «Срна мог бы взять в помощники опытных специалистов »

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал возможное назначение экс-одноклубника на пост главного тренера «горняков»

«Для меня Дарио - это легенда клуба, его знают во всем мире и я горжусь, что играл с таким футболистом. Это лучший капитан в моей карьере. Он думает не только о себе - он думает о каждом футболисте.

Дарио обладает большой харизмой, он мог бы пригласить в роли помощников опытных специалистов, как это сделал в свое время Шевченко. Думаю, в будущем Дарио может стать тренером, но на данном этапе он находится на своем месте: он лицо клуба, его многие знают. И это очень круто иметь в штабе, в руководстве такого человека», - сказал Шевчук.

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