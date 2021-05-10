Большая часть игроков Миная хочет покинуть клуб

Многие футболисты не хотят выступать в Первой лиге

  • 10.05.2021 13:29
  • 1933 просмотра
  • 5 комментариев
Большая часть игроков Миная хочет покинуть клуб
© ФК Минай. Артем Милевский

После вылета из элиты, если «Минай» все же будет выступать в новом сезоне в Первой лиге, ему не избежать серьезных кадровых потерь.

30 июня 2021 года заканчиваются контракты с клубом у Андрея Поповича, Антона Каниболоцкого, Mислава Mатича, Терсайу Малепе, Андрея Ткачука, Дениса Кожанова, Виталия Бойко, Василия Пыняшко, Алексея Хахлева, Александра Снижко, Рустама Ахмедзаде, и большинство этих футболистов собираются продолжить карьеру в других командах.

В апреле Анатолий Нуриев и Тарас Сакив пролонгировали контракты с клубом до 30 июня 2022 года, но в новых соглашениях прописано, что в случае вылета «Миная» из элитного дивизиона, они становятся свободными агентами.

Связан контрактом до лета следующего года с «Минаем» и Артем Милевский, однако он не скрывает, что заинтересован в выступлениях только в чемпионате УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 10.05.2021 14:03
    -1
    Львів може затаритись... Чув що деякі гравці вже цікавляться працевлаштуванням у ПФК Львів.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 10.05.2021 13:51
    -2
    Кожанов пішов з Волині в це болото, а його якраз сильно не вистачало команді, стільки голів забивав. Захотів в еліту, на тобі знов першу лігу...навіщо йшов питання.
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 10.05.2021 13:48
    -2
    Зачем в одной лиге Ужгород и Минай в 4 км от Ужгорода?)))
    Пора создавать Ужгород Юнайтед.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 10.05.2021 13:44
    0
    Аминь
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 10.05.2021 13:43
    0
    Такой подбор игроков, и так сливались! Нах вообще такие команды!
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 10.05.2021 13:44
    0
    Аминь
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 10.05.2021 13:43
    0
    Такой подбор игроков, и так сливались! Нах вообще такие команды!
    Ссылка
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