Большая часть игроков Миная хочет покинуть клуб

После вылета из элиты, если «Минай» все же будет выступать в новом сезоне в Первой лиге, ему не избежать серьезных кадровых потерь.

30 июня 2021 года заканчиваются контракты с клубом у Андрея Поповича, Антона Каниболоцкого, Mислава Mатича, Терсайу Малепе, Андрея Ткачука, Дениса Кожанова, Виталия Бойко, Василия Пыняшко, Алексея Хахлева, Александра Снижко, Рустама Ахмедзаде, и большинство этих футболистов собираются продолжить карьеру в других командах.

В апреле Анатолий Нуриев и Тарас Сакив пролонгировали контракты с клубом до 30 июня 2022 года, но в новых соглашениях прописано, что в случае вылета «Миная» из элитного дивизиона, они становятся свободными агентами.

Связан контрактом до лета следующего года с «Минаем» и Артем Милевский, однако он не скрывает, что заинтересован в выступлениях только в чемпионате УПЛ.