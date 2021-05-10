В матче 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 3:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Арсенал).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Арсенал).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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