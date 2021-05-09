Виллиан забил. Арсенал выиграл у Вест Бромвича, который вылетел из АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» (3:1).
У хозяев отличился Виллиан, бывший игрок «Шахтера». «Арсенал» набрал 52 очка и занимает 9-е место. «Вест Бромвич» вылетает из АПЛ.
АПЛ. 35-й тур
«Арсенал» – «Вест Бромвич» – 3:1
Голы: Смит-Роу, 29, Пепе, 35, Виллиан, 90 – Перейра, 67.
«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Себальос (Партей, 77), Смит-Роу (Тирни, 63), Сака, Виллиан, Пепе, Мартинелли (Ляказетт, 60).
«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс, Робинсон (Диангана, 68), Перейра, Диань (Робсон-Кану, 56).
Предупреждения: Робсон-Кану, 61. Себальос, 70. Галлахер, 76.
Судья: Бэнкес (Англия).
9 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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