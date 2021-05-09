35-й тур
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Виллиан забил. Арсенал выиграл у Вест Бромвича, который вылетел из АПЛ

9 мая прошел матч 35-го тура чемпионата Англии

  • 09.05.2021 23:23
  • 278 просмотров
  • 1 комментарий
Виллиан забил. Арсенал выиграл у Вест Бромвича, который вылетел из АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» (3:1).

У хозяев отличился Виллиан, бывший игрок «Шахтера». «Арсенал» набрал 52 очка и занимает 9-е место. «Вест Бромвич» вылетает из АПЛ.

АПЛ. 35-й тур

«Арсенал»  «Вест Бромвич»  3:1

Голы: Смит-Роу, 29, Пепе, 35, Виллиан, 90  – Перейра, 67.

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Себальос (Партей, 77), Смит-Роу (Тирни, 63), Сака, Виллиан, Пепе, Мартинелли (Ляказетт, 60).

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс, Робинсон (Диангана, 68), Перейра, Диань (Робсон-Кану, 56).

Предупреждения: Робсон-Кану, 61. Себальос, 70. Галлахер, 76.

Судья: Бэнкес (Англия).

9 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:54
    +1
    Лучше бы у Вильяреала выиграли. В АПЛ шансов нет практически.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 09.05.2021 23:54
    +1
    Лучше бы у Вильяреала выиграли. В АПЛ шансов нет практически.
    Ссылка
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