Динамо финишировало с рекордным отрывом

В сезоне-2020/21 «Динамо» завоевало 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера «Шахтера» киевляне опередили на рекордные для формата с участием 14 клубов 11 очков. Прежнее достижение простояло с 2015 года, когда динамовцы под руководством Сергея Реброва обошли горняков, которых возглавлял Мирча Луческу, на 10 пунктов. К слову, с большим преимуществом, чем ныне, «Динамо» выигрывало чемпионат лишь дважды: в ЧУ-1999/00 с Валерием Лобановским и в ЧУ-2008/09 с Юрием Семиным.

Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера