Динамо финишировало с рекордным отрывом

В сезоне-2020/21 «Динамо» завоевало 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера «Шахтера» киевляне опередили на рекордные для формата с участием 14 клубов 11 очков. Прежнее достижение простояло с 2015 года, когда динамовцы под руководством Сергея Реброва обошли горняков, которых возглавлял Мирча Луческу, на 10 пунктов. К слову, с большим преимуществом, чем ныне, «Динамо» выигрывало чемпионат лишь дважды: в ЧУ-1999/00 с Валерием Лобановским и в ЧУ-2008/09 с Юрием Семиным.
Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера
|
Отрыв
|
Сезон
|
Матчи
|
Чемпион
|
Тренер
|
Очки
|
Вице-чемпион
|
Очки
|
23
|
2019/20
|
32
|
Шахтер
|
Луиш КАШТРУ
|
82
|
Динамо
|
59
|
18
|
1999/00
|
30
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
84
|
Шахтер
|
66
|
15
|
2008/09
|
30
|
Динамо
|
Юрий СЕМИН
|
79
|
Шахтер
|
64
|
13
|
2012/13
|
30
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
79
|
Металлист
|
66
|
13
|
2016/17
|
32
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
80
|
Динамо
|
67
|
11
|
2020/21
|
26
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
65
|
Шахтер
|
54
|
11
|
1996/97
|
30
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
73
|
Шахтер
|
62
|
11
|
2006/07
|
30
|
Динамо
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
74
|
Шахтер
|
63
|
11
|
2018/19
|
32
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
83
|
Динамо
|
72
|
10
|
2014/15
|
26
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
66
|
Шахтер
|
56
|
10
|
1994/95
|
34
|
Динамо
|
Николай ПАВЛОВ
|
83
|
Черноморец
|
73
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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