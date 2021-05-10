Динамо финишировало с рекордным отрывом

Киевляне опередили «Шахтер» на 11 очков

  • 10.05.2021 11:41
  • 1158 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо финишировало с рекордным отрывом
© ФК Динамо Киев

В сезоне-2020/21 «Динамо» завоевало 16-й чемпионский титул. При этом серебряного призера «Шахтера» киевляне опередили на рекордные для формата с участием 14 клубов 11 очков. Прежнее достижение простояло с 2015 года, когда динамовцы под руководством Сергея Реброва обошли горняков, которых возглавлял Мирча Луческу, на 10 пунктов. К слову, с большим преимуществом, чем ныне, «Динамо» выигрывало чемпионат лишь дважды: в ЧУ-1999/00 с Валерием Лобановским и в ЧУ-2008/09 с Юрием Семиным.

Наибольший отрыв чемпиона от серебряного призера

Отрыв

Сезон

Матчи

Чемпион

Тренер

Очки

Вице-чемпион

Очки

23

2019/20

32

Шахтер

Луиш КАШТРУ

82

Динамо

59

18

1999/00

30

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

84

Шахтер

66

15

2008/09

30

Динамо

Юрий СЕМИН

79

Шахтер

64

13

2012/13

30

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

79

Металлист

66

13

2016/17

32

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

80

Динамо

67

11

2020/21

26

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

65

Шахтер

54

11

1996/97

30

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

73

Шахтер

62

11

2006/07

30

Динамо

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

74

Шахтер

63

11

2018/19

32

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

83

Динамо

72

10

2014/15

26

Динамо

Сергей РЕБРОВ

66

Шахтер

56

10

1994/95

34

Динамо

Николай ПАВЛОВ

83

Черноморец

73
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 10.05.2021 12:17
    -1
    А в сезоне 1995-1996 годов отрыв Динамо от Шахтер составил аж 31 очко! Правда Шахтер тогда занял "почетное" позорное 10 -е (десятое) место!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности