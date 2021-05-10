ДЕНИСОВ: «На азиатских рынках на Минай поставили 300-500 тысяч долларов»

Известный журналист высказался о скандальной игре команды из Закарпатья

  • 10.05.2021 11:03
  • 2765 просмотров
  • 6 комментариев
ДЕНИСОВ: «На азиатских рынках на Минай поставили 300-500 тысяч долларов»
© Денисов Time

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4)

Напомним, что футболисты не хотели выходить на матча из-за аномально подскочивших котировок ставок на поединок у букмекеров.

««Минай» украсил все таблоиды на этой неделе. Они оказались той самой командой неудачников. И в заключительной фазе дебютного сезона клуб запомнился не спортивными результатами. Другими словами как позором случившееся назвать нельзя. То, что произошло в четверг - одна из самых грязных страниц в истории украинского футбола. На азиатских букмекерских конторах ужгородская команда вдруг оказалась в центре внимания на крупный проигрыш. И вдруг на азиатских конторах на «Минай» повалили деньги. Причем 300-500 тысяч долларов. Особенно крупные суммы ставились на разгром «Миная» с разницей в 3 мяча уже сразу в первом тайме. Вот такая была ситуация и в конце-концов конторы приостановили приём ставок.

Игроки понимали, что они втянуты в грязную игру. Матч явно под подозрением УАФ и все, кто выйдут на поле и будут играть становятся косвенно соучастниками. И в итоге, закрывшись в раздевалке, был жаркий спор о том выходить на поле или нет. 
Мне это все напомнило игру в Мафию. Мы понимаем, что есть 11 человек, которые выйдут играть и кто из них теоретически может быть замешан - никто не знает. А какое действие в матче не произойдет - все попадают под ответственность.

Мы же не говорим о Севидове замешан он в этом деле или нет. Но сам «замес», когда клуб приглашает Севидова - он становится токсичным. Кополовец немного приоткрывает двери на эту ситуацию. Ты все равно уже вляпался, имея в структуре клуба такого человека как Севидов», - сказал Денисов.

Смотрите также: Скрытая камера. Что происходило в подтрибунном помещении перед игрой Миная.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    macamacca
    online
      macamacca, 10.05.2021 12:32
    0
    ну, и лимиты ... не с нашими марафонами-"парилками"
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 10.05.2021 12:28
    0
    и что? может кто-то догоном играет?
    Ссылка
    Андрей
    online
      Андрей , 10.05.2021 11:38
    +1
    Владимир Копяк, 10.05.2021 11:32
    Денисов скромно умалчивает о роли игроков Шахтера в этой игре. Как правило, в таких делах участвуют ОБЕ КОМАНДЫ - ведь без игроков Шахтера,которые знают, что они должны забить более 3-х мячей, в случае невыполнения взятых обязательств,могли бы быть огромные проблемы у всех, люди, которые ставят такие деньги - таких вещей не прощают. Тут за штуку зелени могут убить, а за пол лимона, всех футболеров могли живьем закопать в Таращанском лесу...
    А что, "проигрывающей" команде сложно "наполучать" 3+ самой, в одностороннем порядке?
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 10.05.2021 11:34
    0
    все знали, что нужен счет 4-0, почему честные Шахтеровцы не забили пятый и шестой мяч?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 10.05.2021 11:32
    0
    Денисов скромно умалчивает о роли игроков Шахтера в этой игре. Как правило, в таких делах участвуют ОБЕ КОМАНДЫ - ведь без игроков Шахтера,которые знают, что они должны забить более 3-х мячей, в случае невыполнения взятых обязательств,могли бы быть огромные проблемы у всех, люди, которые ставят такие деньги - таких вещей не прощают. Тут за штуку зелени могут убить, а за пол лимона, всех футболеров могли живьем закопать в Таращанском лесу...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 11:16
    0
    Ты все равно уже вляпался, имея в структуре клуба такого человека как Денисов»
    Ссылка
    Андрей
    online
      Андрей , 10.05.2021 11:38
    +1
    Владимир Копяк, 10.05.2021 11:32
    Денисов скромно умалчивает о роли игроков Шахтера в этой игре. Как правило, в таких делах участвуют ОБЕ КОМАНДЫ - ведь без игроков Шахтера,которые знают, что они должны забить более 3-х мячей, в случае невыполнения взятых обязательств,могли бы быть огромные проблемы у всех, люди, которые ставят такие деньги - таких вещей не прощают. Тут за штуку зелени могут убить, а за пол лимона, всех футболеров могли живьем закопать в Таращанском лесу...
    А что, "проигрывающей" команде сложно "наполучать" 3+ самой, в одностороннем порядке?
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 10.05.2021 12:32
    0
    ну, и лимиты ... не с нашими марафонами-"парилками"
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 10.05.2021 12:28
    0
    и что? может кто-то догоном играет?
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 10.05.2021 11:34
    0
    все знали, что нужен счет 4-0, почему честные Шахтеровцы не забили пятый и шестой мяч?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 10.05.2021 11:32
    0
    Денисов скромно умалчивает о роли игроков Шахтера в этой игре. Как правило, в таких делах участвуют ОБЕ КОМАНДЫ - ведь без игроков Шахтера,которые знают, что они должны забить более 3-х мячей, в случае невыполнения взятых обязательств,могли бы быть огромные проблемы у всех, люди, которые ставят такие деньги - таких вещей не прощают. Тут за штуку зелени могут убить, а за пол лимона, всех футболеров могли живьем закопать в Таращанском лесу...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 11:16
    0
    Ты все равно уже вляпался, имея в структуре клуба такого человека как Денисов»
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности