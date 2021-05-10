ДЕНИСОВ: «На азиатских рынках на Минай поставили 300-500 тысяч долларов»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов прокомментировал события матча 25-го тура УПЛ между «Минаем» и «Шахтером» (0:4).

Напомним, что футболисты не хотели выходить на матча из-за аномально подскочивших котировок ставок на поединок у букмекеров.

««Минай» украсил все таблоиды на этой неделе. Они оказались той самой командой неудачников. И в заключительной фазе дебютного сезона клуб запомнился не спортивными результатами. Другими словами как позором случившееся назвать нельзя. То, что произошло в четверг - одна из самых грязных страниц в истории украинского футбола. На азиатских букмекерских конторах ужгородская команда вдруг оказалась в центре внимания на крупный проигрыш. И вдруг на азиатских конторах на «Минай» повалили деньги. Причем 300-500 тысяч долларов. Особенно крупные суммы ставились на разгром «Миная» с разницей в 3 мяча уже сразу в первом тайме. Вот такая была ситуация и в конце-концов конторы приостановили приём ставок.

Игроки понимали, что они втянуты в грязную игру. Матч явно под подозрением УАФ и все, кто выйдут на поле и будут играть становятся косвенно соучастниками. И в итоге, закрывшись в раздевалке, был жаркий спор о том выходить на поле или нет.

Мне это все напомнило игру в Мафию. Мы понимаем, что есть 11 человек, которые выйдут играть и кто из них теоретически может быть замешан - никто не знает. А какое действие в матче не произойдет - все попадают под ответственность.

Мы же не говорим о Севидове замешан он в этом деле или нет. Но сам «замес», когда клуб приглашает Севидова - он становится токсичным. Кополовец немного приоткрывает двери на эту ситуацию. Ты все равно уже вляпался, имея в структуре клуба такого человека как Севидов», - сказал Денисов.

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