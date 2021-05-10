«Валенсия» одержала уверенную победу над «Вальядолидом» в матче 35-го тура Ла Лиги.
«Валенсия» - «Вальядолид» - 3:0
Голы: Гомес, 44, 48, Коррея, 89.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Тьерри Коррея (Валенсия).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиано Гомес (Валенсия).
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Источник — MEGOGO
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