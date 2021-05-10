Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Мне сказали, не мешай Севидову. Я и не мешал»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец поделился своими мыслями о текущей ситуации в команде. Напомним, что в прессе появилась информация о возможном роспуске клуба в конце сезона:

«У меня ком в горле сейчас. Мне сложно говорить, я плохо себя чувствую. Очень тяжело. Команда, которую любила вся область, много взрослых, детей действительно полюбили эту команду. И в Украине много своих болельщиков и так бесславно, с позором вылететь - мне очень тяжело. Пользуясь случаем хотел бы извиниться перед болельщиками за этот позор, который случился.

Мне сказали: «Миша, не мешай команде, Севидову». Я и не мешал. Вот и все. Мне сложно что-то говорить. Вы же видите какой бардак. Если бы Вася Кобин остался в этой команде - она имела бы шансы. Эта команда имела шанс остаться в Премьер-лиге. То, что я слышал и видел - понимаю, что футболисты восприняли его негативно.

Не хочется верить в то, что матч с «Ворсклой» - последний в истории «Миная». Даже думать не хочется об этом. Я знаю, что футболисты на 100 процентов хотят уйти - это факт. Сложно что-то говорить, потому что я не знаю что будет с командой. На данный момент никаких задолженностей нет. То, что я вижу - президент наелся футболом.

Коля (Цымбал) - хороший парень, я к нему хорошо отношусь. Знаете есть человек-документ? Вот у него есть документ. Когда и Вася (Кобин) был - он был главный тренер по документам, он им и остался. Теперь он еще получил место у скамейки», - сказал Кополовец.