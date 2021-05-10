Денис ПОПОВ: «Луческу - максималист, он требует того же и от игроков»

Защитник «Динамо» Денис Попов после победы в заключительном туре УПЛ над «Колосом» в Ковалевке (3:0) подвел итоги чемпионского сезона для киевлян.

- Какой матч был самым запоминающимся для тебя?

- Наверное, с принципиальным соперником – «Шахтером». А так, в принципе, все матчи были трудными. Мы шли к этой победе от игры к игре, поэтому каждый поединок был по-своему интересным.

- После того как «Динамо» оформило чемпионский титул, команда не сбавляла темп. Как вы настраивались на матчи?

- Думаю, это заслуга Мистера. Он максималист по жизни, и требует того же от своих подопечных. Он настраивал на каждый матч и говорил, что нужно не терять набранных кондиций и опыта, поддерживать свой класс и имидж.

- Приятно, что чемпионский состав в большинстве своем сформировали молодые футболисты, воспитанники «Динамо». Например, сегодня в основе дебютировал Ванат. Как вы принимаете молодых ребят?

- Если они находятся вместе с нами – значит, заслуживают этого. Конечно же, свежая кровь – это всегда хорошо. Ванат – конкурентоспособный футболист, он устанавливает рекорды, стал лучшим бомбардиром U21. Поэтому хочу только пожелать ему, чтобы он не сбавлял оборотов. Очень хорошо, что команду пополняют молодые игроки.

- Вчера золотые медали примерил и молодежный состав «Динамо». Что можешь сказать об этом, ведь ты сам недавно там играл?

- Конечно, это немного другие эмоции, но все же хочу поздравить ребят с победой, вы большие молодцы. Поздравляю Юрия Леонтьевича Мороза, Сергея Сергеевича Шматоваленко, весь тренерский штаб и персонал команды с заслуженной победой!