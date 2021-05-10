ПСЖ не смог обыграть «Ренн» в матче 36-го тура чемпионата Франции.
«Ренн» - ПСЖ - 1:1
Голы: Гирасси, 70 - Неймар, 45 (пен).
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|87'
|Преснель Кимпембе (ПСЖ) получает красную карточку.
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Ренн).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (ПСЖ).
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Источник — MEGOGO
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