Неймар забил пенальти. ПСЖ не выиграл у Ренна и отстает от Лилля на 3 очка

2 мая в чемпионате Франции прошли поединки 35-го тура.
«Ренн» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1). Неймар забил с пенальти, но у хозяев взятие ворот совершил Серу Гирасси. На 87-й минуте был удален защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе.
«ПСЖ» набрал 76 очков и отстает от лидера, «Лилля», на три очка. До финиша осталось два тура.
В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (79), «ПСЖ» (76), «Монако» (74), «Лион» (73), «Марсель», «Ланс» (по 56), «Ренн» (54).
Лига 1. 35-й тур
«Ренн» – «ПСЖ» – 1:1
Голы: Гирасси, 70 – Неймар, 45+6 (пен).
Другие результаты игрового дня:
- Сент-Этьен – Марсель – 1:0
- Анже – Дижон – 3:0
- Мец – Ним – 0:3
- Ницца – Брест – 3:2
- Страсбур – Монпелье – 2:3
- Реймс – Монако – 0:1
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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