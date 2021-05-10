36-й тур
Ренн
1 : 1
ПСЖ
09.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Неймар забил пенальти. ПСЖ не выиграл у Ренна и отстает от Лилля на 3 очка

9 мая в чемпионате Франции прошли поединки 36-го тура

  • 10.05.2021 00:45
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Неймар забил пенальти. ПСЖ не выиграл у Ренна и отстает от Лилля на 3 очка
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в чемпионате Франции прошли поединки 35-го тура.

«Ренн» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1). Неймар забил с пенальти, но у хозяев взятие ворот совершил Серу Гирасси. На 87-й минуте был удален защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе.

«ПСЖ» набрал 76 очков и отстает от лидера, «Лилля», на три очка. До финиша осталось два тура.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (79), «ПСЖ» (76), «Монако» (74), «Лион» (73), «Марсель», «Ланс» (по 56), «Ренн» (54).

Лига 1. 35-й тур

«Ренн» – «ПСЖ» – 1:1

Голы: Гирасси, 70 – Неймар, 45+6 (пен).

Другие результаты игрового дня:

  • Сент-Этьен – Марсель – 1:0
  • Анже – Дижон – 3:0
  • Мец – Ним – 0:3
  • Ницца – Брест – 3:2
  • Страсбур – Монпелье – 2:3
  • Реймс – Монако – 0:1

Турнирная таблица Лиги 1

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности