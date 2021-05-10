Неймар забил пенальти. ПСЖ не выиграл у Ренна и отстает от Лилля на 3 очка

2 мая в чемпионате Франции прошли поединки 35-го тура.

«Ренн» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1). Неймар забил с пенальти, но у хозяев взятие ворот совершил Серу Гирасси. На 87-й минуте был удален защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе.

«ПСЖ» набрал 76 очков и отстает от лидера, «Лилля», на три очка. До финиша осталось два тура.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (79), «ПСЖ» (76), «Монако» (74), «Лион» (73), «Марсель», «Ланс» (по 56), «Ренн» (54).

Лига 1. 35-й тур

«Ренн» – «ПСЖ» – 1:1

Голы: Гирасси, 70 – Неймар, 45+6 (пен).

Другие результаты игрового дня:

Сент-Этьен – Марсель – 1:0

Анже – Дижон – 3:0

Мец – Ним – 0:3

Ницца – Брест – 3:2

Страсбур – Монпелье – 2:3

Реймс – Монако – 0:1

Турнирная таблица Лиги 1