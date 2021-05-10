Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга основы на турнире в Риме

  • 10.05.2021 09:24
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Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Десятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) начнет борьбу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
 
В первом круге 18-летняя украинка, преодолевшая квалификацию, сыграет против второй ракетки России Екатерины Александровой (№32 WTA). Встреча начнется в 12:30 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Дженнифер Брэди из США (№14 WTA) или Чжан Шуай из Китая (№44 WTA). 

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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