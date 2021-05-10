Марта Костюк – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Десятого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) начнет борьбу в основной сетке грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В первом круге 18-летняя украинка, преодолевшая квалификацию, сыграет против второй ракетки России Екатерины Александровой (№32 WTA). Встреча начнется в 12:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Дженнифер Брэди из США (№14 WTA) или Чжан Шуай из Китая (№44 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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