«Сельта» обыграла «Вильярреал» в результативном матче 35-го тура чемпионата Испании.
«Вильярреал» - «Сельта» - 2:4
Голы: Гомес, 25, Морено 87 (пен) - Мина, 19, 34 (пен), Мендес, 45 (пен), Солари, 57.
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Аугусто Солари (Сельта).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Брайс Мендес (Сельта).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сантьяго Мина (Сельта).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзес Гомес (Вильярреал).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
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Источник — MEGOGO
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