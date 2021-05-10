В матче 35-го тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле разгромила «Кротоне» со счетом 5:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Рома).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Рома).
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Источник — Sport.ua
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