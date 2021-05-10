Орест ЛЕБЕДЕНКО: «Остался определенный осадок от сезона»

Защитник донецкого «Олимпика» Орест Лебеденко прокомментировал ничью со «Львовом» (1:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Тренер настраивал нас на борьбу. Это была главная задача – выиграть единоборства. Мы понимали, что Львов будет биться… Сами себя мы тоже настраивали хотя бы под конец чемпионата добыть положительный результат. Конечно, сложно назвать ничью положительным результатом. Но по тому, как складывалась игра, это нормальный исход.

В целом же, внутри присутствует определенный осадок от сезона. Нам хотелось провести чемпионат совсем не так. В какой-то момент мы что-то утратили. Утратили какую-то свежесть, свою форму, динамику, тактические наработки… Даже не знаю почему так случилось, но это уже история.

Я уверен, Роман Николаевич наведет порядок в команде, и к следующему сезону Олимпик подойдет боеспособным коллективом, а результаты будут гораздо лучше. Сегодня мы отдали все силы игре, и Бог наградил нас в конце матча забитым голом.

Мое будущее? Ничего не могу сказать. Мой контракт принадлежит Луго. Вернусь ли я в Испанию или останусь в Украине будет известно позже. Нужно для начала переговорить с агентом», - сказал Лебеденко.