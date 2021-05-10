Иван ФЕДЫК: «Ничья закономерна»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал ничью с «Днепром-1» (1:1) в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ничья закономерна. Играли две абсолютно равные команды. Ребята - молодцы, что проявили характер. Где все же чувствовалось, что мы сравним счет. Поэтому итоговый результат меня совсем не удивил. Еще спасибо ребятам и за сезон, и за эту игру. Пока нет смысла говорить о планах на следующий сезон. Мы будем спокойно к нему готовиться», - сказал Федык.