Ярмоленко получил от WhoScored худшую оценку в матче Вест Хэма с Эвертоном

Украинец вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте поединка

  • 09.05.2021 22:23
  • 1065 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко получил от WhoScored худшую оценку в матче Вест Хэма с Эвертоном
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» (0:1). Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте. Это произошло впервые после длительной паузы, связанной с травмой колена.

Ярмоленко получил худшую оценку за матч в Вест Хэме (5.9)

Оценки за матч «Вест Хэм» – «Эвертон» от WhoScored.

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Источник — WhoScored.com

(1 голос)

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Комментарии
    руслан халитов
    online
      руслан халитов, 09.05.2021 22:49
    -8
    Чем им не нравится Красное Дерево?
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 22:45
    +3
    5.9
    Но там у половины команды оценка 6.0 и 6.1. Так что нельзя сказать что Ярмола как то особо выделился в плохом смысле, но полезного тоже ничего не сделал.
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 09.05.2021 22:45
    +3
    5.9
    Но там у половины команды оценка 6.0 и 6.1. Так что нельзя сказать что Ярмола как то особо выделился в плохом смысле, но полезного тоже ничего не сделал.
    Ссылка
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