Ярмоленко получил от WhoScored худшую оценку в матче Вест Хэма с Эвертоном

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» проиграл «Эвертону» (0:1). Единственный гол забил Доминик Калверт-Льюин.
Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену у хозяев поля на 73-й минуте. Это произошло впервые после длительной паузы, связанной с травмой колена.
Ярмоленко получил худшую оценку за матч в Вест Хэме (5.9)
Оценки за матч «Вест Хэм» – «Эвертон» от WhoScored.
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Источник — WhoScored.com
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Но там у половины команды оценка 6.0 и 6.1. Так что нельзя сказать что Ярмола как то особо выделился в плохом смысле, но полезного тоже ничего не сделал.
Но там у половины команды оценка 6.0 и 6.1. Так что нельзя сказать что Ярмола как то особо выделился в плохом смысле, но полезного тоже ничего не сделал.
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