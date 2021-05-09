ВИДЕО. Толчок и нецензурный жест. Как завершилась встреча Днепр-1 – Рух

В концовке встречи 26-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Рух» (1:1) случился неприятный момент.



Арбитр назначил пенальти за фол Арсена Батагова на Данииле Кондракове. Игроки «Днепра-1» посчитали, что полузащитник львовского клуба симулировал, а Владислав Дубинчак даже попытался толкнуть или даже ударить его рукой в плече, на что Кондраков ответил нецензурным жестом, показав средний палец.



Стоит отметить, что за этот эпизод ни один из участников потасовки наказания не понес.

Палець показав – один, а дискваліфікації отримає – ❓

Дубінчак вчинив погано, а Кондраков ще гірше... pic.twitter.com/bhEVbETzMf — FootballHub (@FootballHub_Ua) May 9, 2021