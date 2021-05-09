ВИДЕО. Толчок и нецензурный жест. Как завершилась встреча Днепр-1 – Рух

Будет ли наказание участникам потасовки?

  • 09.05.2021 21:50
  • 1949 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Толчок и нецензурный жест. Как завершилась встреча Днепр-1 – Рух
© ФК Рух. Даниил Кондраков

В концовке встречи 26-го тура УПЛ «Днепр-1» – «Рух» (1:1) случился неприятный момент.
 
Арбитр назначил пенальти за фол Арсена Батагова на Данииле Кондракове. Игроки «Днепра-1» посчитали, что полузащитник львовского клуба симулировал, а Владислав Дубинчак даже попытался толкнуть или даже ударить его рукой в плече, на что Кондраков ответил нецензурным жестом, показав средний палец.
 
Стоит отметить, что за этот эпизод ни один из участников потасовки наказания не понес.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Rustam Isakov
    online
      Rustam Isakov, 09.05.2021 22:46
    -1
    так а де там фол?
    висмоктаний із пальця пенальті
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 09.05.2021 22:37
    0
    Так уже можно показывать. Вон каадец тоже показал в Формуле-1 и ничего...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.05.2021 22:28
    0
    Мудила с фк пух. Следует дисквалифицировать этого мудня на несколько матчей и оштрафовать. Судья — тридварас.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 09.05.2021 22:20
    +2
    Срух!!! Ненавиджу симулянтів!!! Воно ще факпє...пнх!!!
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 09.05.2021 22:20
    +2
    Срух!!! Ненавиджу симулянтів!!! Воно ще факпє...пнх!!!
    Ссылка
    the final cut
    online
      the final cut, 09.05.2021 22:37
    0
    Так уже можно показывать. Вон каадец тоже показал в Формуле-1 и ничего...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 09.05.2021 22:28
    0
    Мудила с фк пух. Следует дисквалифицировать этого мудня на несколько матчей и оштрафовать. Судья — тридварас.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности