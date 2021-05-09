Луческу идет по победному графику Газзаева

Румынский тренер отпраздновал 20-ю викторию в УПЛ во главе «Динамо»

  • 09.05.2021 21:07
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Луческу идет по победному графику Газзаева
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Мирча Луческу одержал 20-ю победу в чемпионатах Украины в 26-м матче во главе «Динамо». Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян, и столько же - 26 - Валерию Газзаеву.

К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 20-ю викторию в 22-м матче.

Количество матчей на первые 20 побед в УПЛ тренеров «Динамо»

Матч

Тренер

Дата

Соперник

Счет

23-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

08.09.1997

Прикарпатье (д)

4:0

23-й

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

28.04.2006

Кривбасс (д)

3:1

24-й

Юрий СЕМИН

25.10.2008

Таврия (г)

3:1

25-й

Михаил ФОМЕНКО

08.10.1993

Заря (д)

1:0

26-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

18.04.2010

Днепр (д)

2:1

26-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

09.05.2021

Колос (г)

3:0

27-й

Сергей РЕБРОВ

04.05.2015

Говерла (д)

6:0

28-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

04.05.2003

Кривбасс (д)

1:0

28-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

29.04.2018

Ворскла (г)

1:0

30-й

Йожеф САБО

23.09.1994

Заря (д)

4:0

34-й

Олег БЛОХИН

20.10.2013

Арсенал (г)

2:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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