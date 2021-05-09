Луческу идет по победному графику Газзаева

Мирча Луческу одержал 20-ю победу в чемпионатах Украины в 26-м матче во главе «Динамо». Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян, и столько же - 26 - Валерию Газзаеву.
К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 20-ю викторию в 22-м матче.
Количество матчей на первые 20 побед в УПЛ тренеров «Динамо»
|
Матч
|
Тренер
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
23-й
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
08.09.1997
|
Прикарпатье (д)
|
4:0
|
23-й
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
28.04.2006
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
24-й
|
Юрий СЕМИН
|
25.10.2008
|
Таврия (г)
|
3:1
|
25-й
|
Михаил ФОМЕНКО
|
08.10.1993
|
Заря (д)
|
1:0
|
26-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
18.04.2010
|
Днепр (д)
|
2:1
|
26-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
09.05.2021
|
Колос (г)
|
3:0
|
27-й
|
Сергей РЕБРОВ
|
04.05.2015
|
Говерла (д)
|
6:0
|
28-й
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
04.05.2003
|
Кривбасс (д)
|
1:0
|
28-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
29.04.2018
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
30-й
|
Йожеф САБО
|
23.09.1994
|
Заря (д)
|
4:0
|
34-й
|
Олег БЛОХИН
|
20.10.2013
|
Арсенал (г)
|
2:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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