Луческу идет по победному графику Газзаева

Мирча Луческу одержал 20-ю победу в чемпионатах Украины в 26-м матче во главе «Динамо». Меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам киевлян, и столько же - 26 - Валерию Газзаеву.

К слову, возглавляя «Шахтер», Луческу 16 лет назад установил рекорд УПЛ, отпраздновав 20-ю викторию в 22-м матче.

Количество матчей на первые 20 побед в УПЛ тренеров «Динамо»