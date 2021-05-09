Виталий МИКОЛЕНКО: «Мой гол тоже красивый получился»

Автор третьего мяча в ворота «Колоса» Виталий Миколенко после матча поделился впечатлениями от победы своей команды со счетом 3:0.



Отметим, что после игры Виталий также получил награду лучшему игроку месяца:



- Конечно, приятно, что болельщики признали меня лучшим. Апрель был очень важным месяцем для команды. Считаю, лучшими были все.



- Показалось, что сегодня «Динамо» просто не заметило своего соперника, это так?

- В первом тайме небольшие проблемы возникали, учитывая, что был сильный ветер, сухое поле и мы играли непривычно рано – в два часа дня. Но хорошо, что мы забили гол «в раздевалку», и во втором тайме уже стало легче. Рад, что мы победили и подтвердили свое чемпионство.



- Ваш гол – это украшение всего матча?

- Не стал бы так говорить, Денис Гармаш также хорошо забил после здорово разыгранной комбинации. Все были задействованы в этой атаке, а когда Гармаш забивает, мы вдвойне радуемся. И Коля Шапаренко прекрасно пробил штрафной удар, ну и мой гол тоже красивый получился (улыбается).



- Кроме основной команды, чемпионами также стал молодежный состав, говорит ли это о том, что молодежь быстро прогрессирует?

- Конечно. В свое время я также играл за дубль, мы с ребятами выигрывали чемпионат, а теперь играем в первой команде. Надеюсь, как можно больше футболистов из молодежного состава пополнят ряды основы.