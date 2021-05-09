Виталий МИКОЛЕНКО: «Мой гол тоже красивый получился»

Защитник «Динамо» – о матче с «Колосом»

  • 09.05.2021 20:41
  • 1376 просмотров
  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Мой гол тоже красивый получился»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Автор третьего мяча в ворота «Колоса» Виталий Миколенко после матча поделился впечатлениями от победы своей команды со счетом 3:0.
 
Отметим, что после игры Виталий также получил награду лучшему игроку месяца:
 
- Конечно, приятно, что болельщики признали меня лучшим. Апрель был очень важным месяцем для команды. Считаю, лучшими были все.
 
- Показалось, что сегодня «Динамо» просто не заметило своего соперника, это так?
- В первом тайме небольшие проблемы возникали, учитывая, что был сильный ветер, сухое поле и мы играли непривычно рано – в два часа дня. Но хорошо, что мы забили гол «в раздевалку», и во втором тайме уже стало легче. Рад, что мы победили и подтвердили свое чемпионство.
 
- Ваш гол – это украшение всего матча?
- Не стал бы так говорить, Денис Гармаш также хорошо забил после здорово разыгранной комбинации. Все были задействованы в этой атаке, а когда Гармаш забивает, мы вдвойне радуемся. И Коля Шапаренко прекрасно пробил штрафной удар, ну и мой гол тоже красивый получился (улыбается).
 
- Кроме основной команды, чемпионами также стал молодежный состав, говорит ли это о том, что молодежь быстро прогрессирует?
- Конечно. В свое время я также играл за дубль, мы с ребятами выигрывали чемпионат, а теперь играем в первой команде. Надеюсь, как можно больше футболистов из молодежного состава пополнят ряды основы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    skeijp
      skeijp, 09.05.2021 21:03
    +2
    Жерсон красава! Подякував Миколі!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 20:55
    +4
    Гол отличный
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.05.2021 20:55
    +4
    Гол отличный
    Ссылка
    skeijp
    online
      skeijp, 09.05.2021 21:03
    +2
    Жерсон красава! Подякував Миколі!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности