Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины»

Наставник киевского «Динамо» доволен победой над «Колосом» (3:0)

  • 09.05.2021 17:57
  • 680 просмотров
  • 0 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги победы над «Колосом» (3:0) в поединке 26-го утра УПЛ.

«Мы должны были так же играть, как чемпионы. Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины. Мы старались играть так, чтобы доказать всем, что заслуженно выиграли чемпионат. Я поздравил игроков, сказал, что разница видна — в прошлом году в это время проиграли «Колосу» 0:2, сейчас выиграли 3:0. Те же игроки, но с другим менталитетом, с другим желанием играть, с другим желанием уважать свою профессию. Я доволен победой и игрой. Поздравляю Ваната с дебютом за первую команду, тем более, Владислав выиграл чемпионат дублеров и стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживал выйти на поле в сегодняшнем матче», — сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности