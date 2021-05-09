Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги победы над «Колосом» (3:0) в поединке 26-го утра УПЛ.

«Мы должны были так же играть, как чемпионы. Мы не расслабились, когда выиграли чемпионат Украины. Мы старались играть так, чтобы доказать всем, что заслуженно выиграли чемпионат. Я поздравил игроков, сказал, что разница видна — в прошлом году в это время проиграли «Колосу» 0:2, сейчас выиграли 3:0. Те же игроки, но с другим менталитетом, с другим желанием играть, с другим желанием уважать свою профессию. Я доволен победой и игрой. Поздравляю Ваната с дебютом за первую команду, тем более, Владислав выиграл чемпионат дублеров и стал лучшим бомбардиром турнира. Он заслуживал выйти на поле в сегодняшнем матче», — сказал Луческу в эфире телеканала «Футбол 1».