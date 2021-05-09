ВИДЕО. Фантастический сэйв Василя после пенальти в исполнении Гречишкина

25-летний боснийский вратарь луганской «Зари» Никола Василь стал одним из героев поединка 26-го тура УПЛ против «Александрии» (2:1).

На 41-й минуте встречи при счете 0:0 «Александрия» получила право на пенальти. К мячу подошел Дмитрий Гречишкин, но Василь выручил свою команду, парировав мяч в правом от себя углу.