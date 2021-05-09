ВИДЕО. Фантастический сэйв Василя после пенальти в исполнении Гречишкина

Голкипер «Зари» спас свою команду от верного гола

  • 09.05.2021 17:07
  • 3479 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Фантастический сэйв Василя после пенальти в исполнении Гречишкина
© ФК Заря Луганск. Никола Василь

25-летний боснийский вратарь луганской «Зари» Никола Василь стал одним из героев поединка 26-го тура УПЛ против «Александрии» (2:1).

На 41-й минуте встречи при счете 0:0 «Александрия» получила право на пенальти. К мячу подошел Дмитрий Гречишкин, но Василь выручил свою команду, парировав мяч в правом от себя углу.

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Источник — ТСН

(3 голоса)

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Комментарии
    volf2020
    online
      volf2020, 09.05.2021 17:11
    0
    +++++++++++++++++++++++++++++
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 17:11
    +1
    Дійсно круто, молодець !!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 09.05.2021 17:11
    +1
    Дійсно круто, молодець !!!
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 09.05.2021 17:11
    0
    +++++++++++++++++++++++++++++
    Ссылка
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